Сергей Собянин оценил плюсы системы оплаты проезда Face Pay

Фото: Сергей Ведяшкин / АГН Москва

Системой биометрической оплаты проезда в метро (Face Pay) за месяц воспользовались около 50 тысяч москвичей. Об этом во вторник, 28 декабря, сообщил мэр столицы Сергей Собянин.

По его словам, за данной технологией стоит будущее.

Глава города уточнил, что горожанам не стоит опасаться процесса сдачи биометрии, потому как система не несет в себе никаких угроз.

Он также напомнил, что аналогичные технологии уже давно используются во многих других отраслях.

Сергей Собянин добавил, что систему Face Pay в метрополитене также обеспечивает безопасность, потому что она нередко помогает правоохранителям найти преступников в розыске. Так, за последние 1,5 года в Москве удалось поймать около полутора тысяч нарушителей закона, передает телеканал ТВ Центр.

19 ноября в Москве заработали еще 52 турникета, с помощью которых в столичном метро можно оплатить поездку по Face Pay.

Так, система заработала на станциях, где была зафиксирована наибольшая заинтересованность пассажиров в оплате с помощью биометрии. К таким станциям отнесли «Китай-город», «Чистые пруды» и «Третьяковскую».

При этом свыше 160 тысяч поездок пассажиры Московского метрополитена оплатили с помощью сервиса Face Pay за последние полтора месяца.

Для того чтобы начать пользоваться системой Face Pay для оплаты проезда в столичном метрополитене, потребуется всего четыре шага.