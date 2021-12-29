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Турагент перечислил популярные направления у россиян для празднования Нового года

Ирина Игнатенко

Сюжет: 

Новый год — 2022
Общество
Турагент перечислил популярные направления у россиян для празднования Нового года
Фото: Pixabay

Туристический агент Александр Горев рассказал, почему Крым уже традиционно является одним из самых популярных направлений среди россиян для празднования Нового года.

Он отметил, что в этом году Краснодарский край, Москва, Санкт-Петербург и Крым являются лидерами новогоднего туризма. В настоящее время загруженность гостиниц на полуострове составляет около 80 процентов. Известно, что примерно 90 процентов россиян намерены встретить Новый год в РФ.

— Я думаю, это и прямо, и косвенно связано с пандемией коронавируса, поскольку не все наши граждане хотят рисковать и выезжать за пределы РФ в такой сложный для всех период. Тем более во многих странах нужно после прилета находиться в карантинной зоне, — отметил Горев в комментарии ФАН.

Он добавил, что Крым еще до начала пандемии стабильно показывал хороший прирост числа туристов как в летний, так и зимний периоды, подобная тенденция должна сохраниться и в будущем.

По его словам, многие туристы едут праздновать Новый год в Крым после того, как они отдохнули на полуострове летом и увидели, какая здесь инфраструктура. Кроме того, многие выбирают полуостров из-за мягкого климата, так как не хотят встречать Новый год в условиях сильных морозов.

До этого эксперты рассказали, куда поехать на новогодние праздники и какие ограничения стоит учитывать.

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