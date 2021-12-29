Столичные врачи за сутки вылечили 2653 пациента от COVID-19

Фото: Сергей Киселев / АГН Москва

Московские врачи за минувшие 24 часа вылечили еще 2653 человека от коронавирусной инфекции. Об этом сообщили в оперштабе Москвы в среду, 29 декабря.

Таким образом, за весь период пандемии коронавируса в столице полностью выздоровели 1 863 475 пациентов.

За последние сутки в Москве зарегистрировали 1798 новых случаев заболевания COVID-19. Число госпитализированных пациентов составило 730, а подключенных к аппарату искусственной вентиляции легких (ИВЛ) — 524.

Фото: Оперштаб

Еще 70 пациентов за сутки скончались, говорится в сообщении.

Срок выдачи подарочных наборов пожилым горожанам за вакцинацию от коронавирусной инфекции продлили в столице до 31 марта следующего года. Такое постановление подписал мэр Москвы Сергей Собянин 29 декабря. В рамках реализации проекта москвичи старшего возраста получат призы, если сделают первичную или повторную прививку от заболевания до конца указанного месяца. Также граждане могут отказаться от подарка и получить денежную компенсацию в размере 10 тысяч рублей.

28 декабря заместитель мэра столицы по вопросам социального развития Анастасия Ракова сообщила, что свыше 1,4 миллиона москвичей старшего возраста сделали прививку от коронавирусной инфекции с начала 2021 года. По словам заммэра, каждый третий из вакцинировавшихся пожилых горожан уже прошел ревакцинацию от заболевания.