Хинштейн призвал расширить основания для лишения гражданства

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В Госдуме выступили с предложением распространить основания для лишения гражданства Российской Федерации, предложенные в законопроекте президента России Владимира Путина. С данным предложением выступил глава комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи Александр Хинштейн.

Он пояснил, что расширить основания для лишения гражданства нужно на тех, кто получил его по праву рождения.

— Иной раз слушаешь откровения наших оппозиционеров и думаешь: зачем вам российский паспорт, если вы ненавидите свою страну и свой народ?, — написал Хинштейн в своем Telegram-канале.

Ранее президент России Владимир Путин внес в Государственную думу законопроект, который регулирует отношения в области гражданства РФ. Соответствующий документ в среду, 29 декабря, опубликовали в электронной базе ГД.

В новый законопроект вошли свыше двадцати дополнительных категорий граждан, которые могут претендовать на получение российского гражданства по упрощенной процедуре. В их число вошли граждане бывшего Советского Союза и их дети, те, у кого в РФ живут близкие родственники россияне, а также потомки тех, кто постоянно проживал на территории Российской империи.