В МИД РФ поделились своей позицией по возвращению смертной казни

Фото: МИД РФ

Уполномоченный МИД по вопросам прав человека, демократии и верховенства права, заместитель директора по гуманитарному сотрудничеству и правам человека Григорий Лукьянцев сказал, что Россия не видит никаких поводов к пересмотру своей позиции по мораторию на смертную казнь.

Свои слова он объяснил тем, что у страны есть определенные обязательства, которые были приняты при вступлении в Совет Европы. В то же время Россией был введен мораторий на применение высшей меры наказания.

— Поводов к пересмотру данного решения пока не предусматривается, — заключил Лукьянцев, передает РИА Новости.

Кроме этого, политик отметил, что позиция РФ четко определена. Также он указал на соответствующее решение Конституционного суда, которым был введен мораторий на смертную казнь.

28 декабря председатель Конституционного суда Валерий Зорькин заявил, что смертная казнь может вернуться в Россию. Из его книги следует, что обстоятельство, которое делает невозможным применение смертной казни в России на данном историческом этапе ее развития, не исключает возможности возврата к этой мере наказания в будущем.

Последний смертный приговор в стране был приведен в исполнение в 1996 году.