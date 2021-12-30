Жителям и гостям столицы рассказали, как устроена усадьба Деда Мороза в Москве

Фото: mos.ru / Официальный сайт мэра Москвы

Россия, Москва, природно-исторический парк Кузьминки-Люблино Карта всех событий

Москвичей и гостей города пригласили в Московскую усадьбу Деда Мороза в преддверии Нового года. Здесь можно увидеть Снегурочку, Бабу-ягу, Снеговиков и Шуршиков, а также загадать самое заветное желание и окунуться в праздничную атмосферу.

Так, например, на входе в усадьбу расположилась 12-метровая хвойная красавица, которая встречает гостей пестрым убранством и яркими огоньками. Расположенные вокруг домики украсили морозными узорами и другими элементами декора.

Около терема творчества посетителей встречает Снеговичок-Пуховичок. Именно здесь начинается основная экскурсия по усадьбе Деда мороза. В рамках мероприятия гости и жители столицы узнают, как помощники зимнего волшебника сортируют почту, посмотрят, где Дедушка хранит костюмы, а также вместе с ним украсят новогодние шары праздничными узорами.

Также посетители смогут посетить этаж Бабы-яги. Здесь расположилась проекция звездного неба.

С подробной программой мероприятий можно ознакомиться на официальном сайте мэра Москвы.

Накануне новые праздничные программы для жителей и гостей столицы стали доступны в Московской усадьбе Деда Мороза. Здесь специалисты обновили интерьеры теремов, разработали новые сказочные приключения для посетителей и открыли зоны для занятий творчеством.