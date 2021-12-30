Гастроэнтеролог дала советы, как подготовиться к новогоднему застолью

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Как правильно подготовиться к новогоднему застолью, чтобы не сожалеть о набранных килограммах и подорванном здоровье, рассказала врач-диетолог, гастроэнтеролог Александра Ноев.

По словам специалиста, к праздникам надо подготовиться заранее, обязательным условием является сознательность. За пару недель до праздников стоит увеличить двигательную и физическую активность.

— Таким образом вы сможете держать свои метаболические процессы организма на должном уровне и одна ночь с лишними возлияниями точно не сыграет роли, — посоветовала Ноев в комментарии ФАН.

Диетолог также рекомендовала следить за водным балансом организма — пить как можно больше негазированной чистой воды.

В течение последнего дня года нельзя пропускать приемы пищи, особенно завтрак и обед. В противном случае вечером вероятно переедание. На завтрак лучше съесть кашу, а не бутерброды и яичницу. В качестве перекуса подойдут цельнозерновые хлебцы с авокадо и овощной нарезкой. На обед стоит съесть что-нибудь легкое — белковую пищу с овощами.

До этого диетолог Александр Андреев посоветовал, во сколько стоит садиться за стол в новогоднюю ночь.