Депутат МГД Кирилл Щитов: Доходы от платных парковок тратятся с видимым для москвичей результатом

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Полученные от платных парковок денежные средства тратятся в столице эффективно, что замечают и положительно оценивают москвичи. Такое мнение выразил председатель комиссии Московской городской думы по безопасности, спорту и молодежной политике Кирилл Щитов в четверг, 30 декабря.

Он отметил, что введение тарифов на паркинг в городе — это необходимая мера для разгрузки популярных улиц от машин и сдерживания автомобилизации городской среды.

— Поэтому нужно чтобы доходы от платных парковок возвращались к жителям — в виде видимых результатов работы по улучшению как дорожной ситуации, так и по благоустройству. И эта работа уже ведется, — заявил политик.

Щитов добавил, что в уходящем году на средства, полученные с оплаты парковок, власти отремонтировали тротуары, создали дополнительные карманы для стоянки и установили дорожные знаки. Помимо этого, специалисты оборудовали современные детские городки и спортивные площадки. Эти результаты открыты и прозрачны, подчеркнул Щитов.

— Важным шагом является публикация отчетов на сайтах районных управ. Каждый человек должен иметь возможность убедиться в том, что сделано на его улице, квартале, его родном районе. Только так москвичи могут быть уверены в том, что средства от платных парковок действительно идут на общественное благо, — передает слова Щитова агентство городских новостей «Москва».

24 декабря на 29 улицах Москвы снизилась тарифная цена на парковку автомобилей.