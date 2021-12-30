Главное
Карта городских событий
Смотреть карту

Немцы раскритиковали власти Германии за потакание Украине в газовом вопросе

Евгений Белоусов

В мире
Немцы раскритиковали власти Германии за потакание Украине в газовом вопросе
Фото: Pixabay

После публикации немецким журналом Der Spiegel статьи о готовности газопровода «Северный поток — 2» к эксплуатации читатели оставили много неодобрительных отзывов о поведении властей ФРГ.

В публикации журнал подчеркивал якобы «усиление давления» властей России на ФРГ. Der Spiegel также напомнил о негативном отношении к газопроводу США и Украины, которая опасается потерять доходы от транзита российского газа.

«Я не могу больше слушать нытье о миллиардных потерях Украины от СМИ и политиков. Всю нагрузку по субсидированию государственного бюджета Украины немецкий потребитель оплачивает ценой на газ и частично ценой на электроэнергию», — возмутила одного из пользователей неспособность Украины привести в порядок свой бюджет.

«Кто-нибудь объяснит мне, что Федеральное сетевое агентство изучает в течение шести месяцев? Газопровод был построен с разрешением. Тут у меня есть догадка», — добавил другой читатель издания.

Немцы раскритиковали власти Германии за потакание Украине в газовом вопросе

28 декабря постпред при ЕС Владимир Чижов заявил, что вопрос о сроках сертификации газопровода «Северный поток — 2» является политическим. ЕС, как он уверен, не обладает четко выраженной позицией о проекте. Сроки сертификации газопровода непринципиальны для России, так как Газпром обладает ресурсами и возможностями прокачки, заключил дипломат.

29 декабря глава Газпрома Алексей Миллер заявил, что проект «Северный поток — 2» полностью готов к началу эксплуатации. Первая и вторая нитки газопровода находятся под рабочим давлением и полностью готовы к эксплуатации, подчеркнул он.

Читайте также:
Украина Северный поток — 2 Германия
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...

Подкасты

Подписаться
Последнее
Все новости
Мнения
Екатерина Рощина
Екатерина Рощина

Осторожно: психологи-кустари

Ольга Кузьмина  
Ольга Кузьмина  

101-й километр наших дней

Александр Лосото
Александр Лосото

Душевное неравновесие

Андрей Казаков
Андрей Казаков

Киберколхоз — дело добровольное

Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

Дарите своим близким книги

Георгий Бовт
Георгий Бовт

Лира безразлична туристам

Денис Назаров
Денис Назаров

Бизнес умеет держать удар

Все мнения
О проекте