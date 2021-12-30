Немцы раскритиковали власти Германии за потакание Украине в газовом вопросе

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После публикации немецким журналом Der Spiegel статьи о готовности газопровода «Северный поток — 2» к эксплуатации читатели оставили много неодобрительных отзывов о поведении властей ФРГ.

В публикации журнал подчеркивал якобы «усиление давления» властей России на ФРГ. Der Spiegel также напомнил о негативном отношении к газопроводу США и Украины, которая опасается потерять доходы от транзита российского газа.

«Я не могу больше слушать нытье о миллиардных потерях Украины от СМИ и политиков. Всю нагрузку по субсидированию государственного бюджета Украины немецкий потребитель оплачивает ценой на газ и частично ценой на электроэнергию», — возмутила одного из пользователей неспособность Украины привести в порядок свой бюджет.

«Кто-нибудь объяснит мне, что Федеральное сетевое агентство изучает в течение шести месяцев? Газопровод был построен с разрешением. Тут у меня есть догадка», — добавил другой читатель издания.

28 декабря постпред при ЕС Владимир Чижов заявил, что вопрос о сроках сертификации газопровода «Северный поток — 2» является политическим. ЕС, как он уверен, не обладает четко выраженной позицией о проекте. Сроки сертификации газопровода непринципиальны для России, так как Газпром обладает ресурсами и возможностями прокачки, заключил дипломат.

29 декабря глава Газпрома Алексей Миллер заявил, что проект «Северный поток — 2» полностью готов к началу эксплуатации. Первая и вторая нитки газопровода находятся под рабочим давлением и полностью готовы к эксплуатации, подчеркнул он.