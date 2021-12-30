Движение трамваев на Строгинском мосту восстановили

Фото: Сергей Ведяшкин / АГН Москва

строгинский мост Карта всех событий

Движение нескольких трамваев восстановили на Строгинском мосту в Северо-Западном административном округе (СЗАО) столицы. Об этом заявили в пресс-службе Департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Москвы в четверг, 30 декабря.

— Восстановлено движение трамваев на Строгинском мосту, — говорится в сообщении.

До этого стало известно о задержке трамваев, следующих по маршрутам № 10, 15, 21 и 30. Причинами изменения графика движения транспорта стали технические неполадки. Из-за этого вместо трамваев по маршрутам запустили дополнительные автобусы.

В среду, 29 декабря, сообщалось, что новую линию для проезда трамваев организуют от 3-й Владимирской улицы вдоль шоссе Энтузиастов в районе Ивановское Восточного административного округа (ВАО) столицы. Протяженность новой трамвайной линии составит четыре километра. В данный момент специалисты готовят проектную документацию для возведения объекта.

9 декабря современные односекционные и трехсекционные трамваи с низким полом запустили на маршрутах в Северном и Северо-Западном административных округах (САО и СЗАО) столицы. Специалисты полностью заменили трамвайный парк. Так, накануне по городу начали курсировать 12 самых бесшумных и инновационных транспортных средств «Витязь-Москва».