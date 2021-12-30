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Бойца ММА Чоршанбиева выдворили из России после гонок в Лефортовском тоннеле

Илья Ашуров

Происшествия
Бойца ММА Чоршанбиева выдворили из России после гонок в Лефортовском тоннеле
Фото: Пресс-служба Останкинского суда

Бойца ММА и блогера Чоршанбе Чоршанбиева, который в начале декабря был задержан за гонки в Лефортовском тоннеле, выдворили из России. Об этом в четверг, 30 декабря, сообщает ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

По данным агентства, спортсмена выдворили за пределы РФ за нарушение миграционного законодательства.

6 декабря суд в Москве постановил депортировать Чоршанбиева из страны. На него также наложили штраф в размере пяти тысяч рублей.

Дело Чоршанбиева

В пятницу, 3 декабря, начальник УИиОС ГУ МВД России по столице полковник внутренней службы Владимир Васенин сообщил, что 26-летний Чоршанбиев публиковал нарушения ПДД в соцсетях, чем и привлек внимание правоохранителей.

Впоследствии его машину остановили на 92-м километре внешней стороны МКАД, мужчину доставили в отдел ГИБДД по ЮВАО для разбирательства.

При задержании Чоршанбиев предъявил водительское удостоверение, не имеющее юридической силы на территории России. Также у него отсутствовал полис ОСАГО. Автомобиль нарушителя поместили на спецстоянку, а его самого привлекли к административной ответственности.

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