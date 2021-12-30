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Движение на пересечении МКАД и улицы Верхние Поля ограничат

Георгий Соланович

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Движение на пересечении МКАД и улицы Верхние Поля ограничат
Осмотр хода строительства участка хорды от шоссе Энтузиастов до МКАД. Собянин

Движение транспорта в районе пересечения МКАД с улицей Верхние Поля ограничат с 5 января по 30 сентября 2022 года. Об этом сообщила пресс–служба департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Москвы.

Уточняется, что с момента перекрытия дорожного участка будут проводиться строительные работы.

— С 5 января для проезда автомобилей будут закрыты съезды с МКАД на ул. Верхние Поля и Новоегорьевское шоссе и съезды с этих улиц на МКАД. Перекрытия введут на следующих участках: ул. Верхние Поля в районе пересечения с 14 км МКАД, съезд с ул. Верхние Поля на внутреннюю сторону МКАД, съезд с внутренней стороны МКАД на ул. Верхние Поля, съезд с ул. Верхние Поля на внешнюю сторону МКАД, съезд с внешней стороны МКАД на ул. Верхние Поля, — говорится в сообщении.

На улице Капотня до улицы Верхние поля будет организована дополнительная полосы движения. На перекрытом участке МКАД могут возникнуть затруднения движения, департамент транспорта просит водителей выбирать пути объезда, передает агенство городских новостей «Москва».

Кроме того, строительные работы повлияют на маршруты общественного транспорта: изменятся автобусные маршруты между Таганско–Краснопресненской и Люблинско–Дмитровской линиями метрополитена, станциями «Домодедовская» и «Новокосино», а также ТЦ «Мега Белая Дача» и Московской областью.

30 декабря стало известно, что автобусы и электробусы во время новогоднего салюта не будут ходить через Большой Москворецкий мост и по улице Варварка.

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