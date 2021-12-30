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Байден объявит Путину о готовности ввести санкции против России

Иван Юминов

В мире
Байден объявит Путину о готовности ввести санкции против России
Фото: whitehouse

Президент США Джо Байден в ходе телефонного разговора с российским лидером Владимиром Путиным заявит о готовности ввести экономические санкции. Об этом сообщает The Washington Post со ссылкой на источник в четверг, 30 декабря.

— Байден планирует сказать Путину в четверг, что, хотя Соединенные Штаты готовы действовать дипломатично, они ответят на дальнейшие вторжения экономическими санкциями, усилением НАТО и поддержкой украинских усилий по самообороне, сообщил высокопоставленный чиновник администрации в анонимном разговоре с журналистами. Официальные лица США надеются, что переговоры между лидерами помогут остудить кризис в преддверии запланированной 10 января встречи между официальными лицами США и России, которая, вероятно, состоится в Женеве, — говорится в сообщении.

Представитель Белого дома предположил, что лидеры верят в ценность прямого взаимодействия. Москва и Вашингтон, по его словам, находятся в кризисном моменте, отмечает The Washington Post.

7 декабря МИД России опубликовал проекты договоров с НАТО и США о гарантиях безопасности. Первым документом устанавливается, что стороны не должны развертывать ракеты там, откуда они могут поразить территорию второй стороны. Стороны также обязались не создавать условий, при которых Россия или НАТО могут воспринять действия друг друга как угрозу.

Вторым документом о гарантиях безопасности с США предусматривается, что страны не должны развертывать ядерное оружие за рубежом, а также проводить военные учения с отработкой плана применения ядерного оружия.

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