Осенний призыв на военную службу завершился в России

Фото: Минобороны РФ

В пятницу, 31 декабря, в России завершился осенний призыв на военную службу. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

Всего за осенний призыв было призвано на службу 127,5 тысячи человек. Как отметили в Минобороны, во время осеннего призыва в военкоматах были приняты усиленные противоэпидемические меры. Военкоматы были обеспечены средствами индивидуальной защиты и бесконтактными термометрами, был создан необходимый запас дезинфицирующих средств и экспресс-тестов на СОVID-19.

Отправка призывников со сборных пунктов в соединения и части началась 20 октября. Всех призывников перед этим протестировали на коронавирус и обеспечили формой: для ВМФ — черного цвета, для ВКС и ВДВ — синего, для остальных видов и родов войск — защитного. Также им выдавались банковские и персональные электронные карты, медицинские маски и несессеры.

— В научные и научно-производственные роты было направлено более 320 молодых ребят (всего в научных ротах проходят службу более 650 человек). В спортивные роты было направлено более 200 человек (всего в спортивных ротах проходят службу около 400 человек), — сообщили в Минобороны РФ.

До этого московский центр «Патриот.Спорт» организовал слет потомков участников народного ополчения Москвы в Зале славы Музея Победы. На слете собрались дети, внуки и правнуки бойцов московского народного ополчения. Кроме того, потомки ополченцев, проживающие в других городах и странах, присоединились к слету в онлайн-режиме. Почетным гостем стал ополченец 1-й Московской стрелковой дивизии народного ополчения Виктор Прокофьев, который ушел на фронт в 16 лет.