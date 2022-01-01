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Экс-послы США призвали Байдена опубликовать список санкций против России

Василий Плиткин

Политика
Экс-послы США призвали Байдена опубликовать список санкций против России
Фото: whitehouse

Свыше 20 американских дипломатов призвали президента США Джо Байдена опубликовать перечень ограничительных мер, которые Вашингтон готов ввести против России в случае обострения конфликта на Украине. Обращение опубликовано на сайте Атлантического совета.

Текст подписали в том числе бывшие главы дипмиссий США в Москве Майкл Макфол и Александр Вершбоу, бывший спецпредставитель Госдепа по вопросам Украины Курт Волкер, а также известный политолог Фрэнсис Фукуяма.

Авторы заявления считают, что подобный шаг повлияет на поведение Москвы. По их мнению, в случае эскалации ситуации на Украине ответ США «должен включать список основных и самых болезненных санкций, которые немедленно будут применены в случае нападения на Украину».

31 декабря помощник президента РФ Юрий Ушаков сообщил, что Байден в разговоре с российским коллегой Владимиром Путиным заявил о возможных «масштабных санкциях» против РФ. Глава российского государства в ответ сказал, что это было бы серьезной ошибкой.

Путин и Байден провели телефонный разговор в ночь на 31 декабря. Он длился 50 минут.

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