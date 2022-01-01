Главное
Карта городских событий
Смотреть карту

Шайбы Овечкина и Кузнецова принесли «Вашингтону» победу над «Детройтом»

Василий Плиткин

Спорт
Шайбы Овечкина и Кузнецова принесли «Вашингтону» победу над «Детройтом»
Фото: Александр Авилов / АГН Москва

«Вашингтон Кэпиталз» обыграл «Детройт Ред Уингз» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

Встреча, состоявшаяся в Детройте 31 декабря, завершилась со счетом 3:1.

В составе победителей отличился российский нападающий Евгений Кузнецов, его соотечественник Александр Овечкин забросил две шайбы.

Теперь на счету капитана «Вашингтона» 754 гола в регулярных чемпионатах НХЛ. Россиянин занимает четвертое место в списке лучших снайперов в истории лиги.

21 ноября Овечкин также вышел на чистое четвертое место по количеству результативных передач в чемпионатах НХЛ среди российских игроков за всю историю.

Хоккеист опередил олимпийского чемпиона Павла Дацюка, на счету которого 604 передачи. Сам Овечкин отметился в матче с «Сан-Хосе Шаркс» (4:0) дублем и передачей. Этот пас стал для Овечкина 605-м в его карьере.

В конце ноября российский форвард оформил 28-й хет-трик в карьере в матче чемпионата НХЛ против «Флориды» и вышел с этим показателем на шестое место в истории лиги.

Читайте также:
Хоккей Александр Овечкин НХЛ
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...

Подкасты

Подписаться
Последнее
Все новости
Мнения
Ольга Кузьмина  
Ольга Кузьмина  

Время выбрать неидеальное

Екатерина Рощина
Екатерина Рощина

Осторожно: психологи-кустари

Александр Лосото
Александр Лосото

Душевное неравновесие

Андрей Казаков
Андрей Казаков

Киберколхоз — дело добровольное

Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

Дарите своим близким книги

Георгий Бовт
Георгий Бовт

Лира безразлична туристам

Денис Назаров
Денис Назаров

Бизнес умеет держать удар

Все мнения
О проекте