Шайбы Овечкина и Кузнецова принесли «Вашингтону» победу над «Детройтом»

Фото: Александр Авилов / АГН Москва

«Вашингтон Кэпиталз» обыграл «Детройт Ред Уингз» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

Встреча, состоявшаяся в Детройте 31 декабря, завершилась со счетом 3:1.

В составе победителей отличился российский нападающий Евгений Кузнецов, его соотечественник Александр Овечкин забросил две шайбы.

Теперь на счету капитана «Вашингтона» 754 гола в регулярных чемпионатах НХЛ. Россиянин занимает четвертое место в списке лучших снайперов в истории лиги.

21 ноября Овечкин также вышел на чистое четвертое место по количеству результативных передач в чемпионатах НХЛ среди российских игроков за всю историю.

Хоккеист опередил олимпийского чемпиона Павла Дацюка, на счету которого 604 передачи. Сам Овечкин отметился в матче с «Сан-Хосе Шаркс» (4:0) дублем и передачей. Этот пас стал для Овечкина 605-м в его карьере.

В конце ноября российский форвард оформил 28-й хет-трик в карьере в матче чемпионата НХЛ против «Флориды» и вышел с этим показателем на шестое место в истории лиги.