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На Украине запретили доступ российских судов к внутренним водам страны

Василий Плиткин

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На Украине запретили доступ российских судов к внутренним водам страны
Фото: president.gov.ua

Запрет доступа российских грузовых судов к внутренним водам Украины вступил в силу. Соответствующая норма закона «О внутреннем водном транспорте» начала действовать с 1 января 2022 года.

В документе отмечается, что перевозки между речными портами страны могут осуществляться украинскими судами или иностранными судами, «кроме судов под флагом государства-агрессора (таковым на Украине считают Россию — прим. «ВМ»), судов, владельцами которых <...> являются граждане государства, признанного Украиной государством-агрессором или государством-оккупантом».

К внутренним речным водным путям Украины относятся такие реки, как Днестр, Дунай, Днепр и ряд других, сообщает ТАСС.

В конце декабря стало известно, что Государственный комитет телевидения и радиовещания Украины запретил ввоз в страну пяти детских книг из России.

В октябре общественная организация на Украине призвала СБУ рассмотреть возможность запрета въезда в страну российским артистам Василию Вакуленко (Баста), Ирине Воробьевой (Круг) и Елизавете Иванцив (Елка), у которых были запланированы выступления в Киеве.

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