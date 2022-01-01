Столичные врачи за сутки вылечили еще 2358 пациентов от коронавируса

Фото: Сергей Ведяшкин / АГН Москва

Московские врачи за минувшие 24 часа вылечили еще 2358 человек от коронавирусной инфекции. Об этом сообщили в оперштабе Москвы в субботу, 1 января.

Таким образом, за весь период пандемии коронавируса в столице полностью выздоровели 1 871 054 пациента.

photo_2022-01-01_12-08-22.jpg / Фото: Оперштаб

За последние сутки в Москве зарегистрировали 2472 новых случая заболевания COVID-19. Число госпитализированных пациентов составило 560, а подключенных к аппарату искусственной вентиляции легких (ИВЛ) — 540.

Еще 67 пациентов за сутки скончались, говорится в сообщении.

Срок выдачи подарочных наборов пожилым горожанам за вакцинацию от коронавирусной инфекции продлили в столице до 31 марта 2022 года. Такое постановление подписал мэр Москвы Сергей Собянин 29 декабря. В рамках реализации проекта москвичи старшего возраста получат призы, если сделают первичную или повторную прививку от ковида до конца указанного месяца. Также граждане могут отказаться от подарка и получить денежную компенсацию в размере 10 тысяч рублей.

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28 декабря заместитель мэра столицы по вопросам социального развития Анастасия Ракова сообщила, что свыше 1,4 миллиона москвичей старшего возраста сделали прививку от коронавирусной инфекции с начала 2021 года. По словам заммэра, каждый третий из вакцинировавшихся пожилых горожан уже прошел ревакцинацию от заболевания.