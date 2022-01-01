Один человек погиб при пожаре в квартире на юго-западе Москвы

Фото: Артем Соболев / Вечерняя Москва

Россия, Москва, Профсоюзная улица, 119к2 Карта всех событий

Пожар произошел в квартире на 12-м этаже дома на Профсоюзной улице. В результате погиб один человек. Об этом «Вечерней Москве» в субботу, 1 января, сообщил источник в экстренных службах.

Он уточнил, что квартира загорелась по адресу Профсоюзная улица, дом 119к2. На данный момент на место происшествия прибыли пожарные, возгорание ликвидировано.

Также 1 января на Староникольской улице в районе Южное Бутово произошел пожар в частном доме. В ходе пожара погиб человек.

Днем ранее, 31 декабря, в квартире дома на западе столицы произошел пожар, в результате также погиб один человек.

29 декабря одноэтажный частный дом вспыхнул на западе Москвы. Инцидент случился по адресу 3-я Мякининская улица, дом № 14. На месте происшествия спасатели обнаружили горение в деревянном частном доме и в двух рядом расположенных постройках.

Также в ночь на 30 декабря в одном из ресторанов, расположенных на севере столицы, произошел пожар. Инцидент случился по адресу улица Петрозаводская, дом № 11а. Случившемуся присвоили первый ранг сложности из пяти возможных.