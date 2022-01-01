В новогоднюю ночь в Москве родились 45 детей

Фото: Александр Авилов / АГН Москва

В новогоднюю ночь, с 31 декабря на 1 января, в Москве родились 45 детей, из них 24 девочки и 21 мальчик. Об этом в субботу, 1 января, рассказал главный акушер-гинеколог Москвы, заведующий перинатальным центром городской клинической больницы № 24 Антон Оленев.

— В новогодние дни, как и в любой другой день года, в московских роддомах и перинатальных центрах оказывают всю необходимую помощь роженицам и их новорожденным детям, — рассказал он.

Так, например, самый первый маленький москвич в 2022 году появился на свет в перинатальном центре при городской клинической больнице имени С.С. Юдина. А в перинатальном центре ГКБ № 24 мальчик родился всего за несколько секунд до боя курантов.

Отмечается, что при рождении ребенка его родители получают в подарок набор «Наше сокровище», в который входит 44 предмета, необходимых для ухода за младенцем. Среди них: пеленки, подгузники, комбинезоны, шапочки и многое другое. Вместо набора можно выбрать денежную выплату в размере 20 тысяч рублей, передает официальный сайт мэра Москвы.

До этого, 30 декабря, президент России Владимир Путин подписал пакет законов, которыми вносятся изменения в КоАП и УК, направленные на ужесточение ответственности за неполную уплату алиментов на содержание детей или нетрудоспособных родителей.

Один из законов дополняет часть об ответственности за неуплату родителем без уважительных причин средств на содержание несовершеннолетних либо нетрудоспособных детей.