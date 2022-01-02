Врач назвал снижающий давление и предотвращающий атеросклероз напиток

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Директор японской клиники «Сибаура» Хиросигэ Итакура сообщил, что кофе — один из напитков, который способен снизить кровяное давление. Он рассказал о способах употребления кофе, которые положительно скажутся на организме.

По словам врача, нужно добавлять в кофе уксус или лимон. В день следует употреблять три-четыре чашки этого напитка, чтобы подержать действие полифенолов.

Специалист отметил, что хлорогеновая кислота, которая дает горечь и цвет кофе, обладает рядом полезных свойств, включая антибактериальное действие в кишечнике, предотвращение снижения функции печени, а также близорукости и пресбиопии. Она также помогает сжигать больше жира, что приводит к увеличению энергозатрат. Кроме того, эта кислота подавляет воспаления в организме, уменьшает образование бляшек на стенках сосудов и защищает эндотелиальные клетки в них, помогая сохранить их эластичность. Она стабилизирует кровяное давление и предотвращает развитие атеросклероза.

Чтобы усилить действие хлорогеновой кислоты в кофе, рекомендуется пить его с уксусом. Эффект становится сильнее, чем от уксуса и кофе по отдельности, подчеркнул Итакура. Уксусная кислота также помогает снизить кровяное давление, сообщается на портале Yahoo News Japan.

Ученые обнаружили повышающий артериальное давление продукт. Управление по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов США в октябре призвало сети ресторанов и производителей продуктов питания снизить содержание соли в своих продуктах.