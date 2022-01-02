Ученые назвали помогающий быстро похудеть продукт

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Ученые назвали продукт, который подавляет аппетит, сжигает калории и ускоряет метаболизм.

Они сообщили, что красный перец входит в число продуктов, ускоряющих обмен веществ, благодаря содержащемуся в нем капсаицину, который придает ему горький вкус. Стимулируя нервную систему, капсаицин обеспечивает выброс катехоламинов из мозгового вещества надпочечников и за счет этого ускоряет метаболизм энергии и жиров.

Красный перец стимулирует сжигание съеденных калорий, снижает количество потребляемой энергии за счет подавления аппетита и благодаря этому способствует уменьшению жировой массы в организме. Таким образом он способствует похудению.

Однако ученые отметили, что не нужно ожидать чуда от одного-единственного продукта. Красный перец следует употреблять в умеренных количествах. Его чрезмерное употребление может вызвать раздражение желудочно-кишечного тракта. Кроме того, людям с проблемами желудочно-кишечной системы необходимо сократить употребление красного перца до минимального уровня, сообщается на портале Milliyet.

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