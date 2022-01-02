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В ООН назвали незаконным объявление властями Косово персоной нон грата россиянина

Павел Гриднев

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В ООН назвали незаконным объявление властями Косово персоной нон грата россиянина
Фото: МИД РФ

Официальный представитель генерального секретаря ООН Стефан Дюжаррик прокомментировал решение властей республики Косово, которые объявили персоной нон грата российского дипломата. Он подчеркнул, что доктрина персоны нон грата неприменима к сотрудникам ООН.

– Нам стало известно о том, что власти Косово объявили персоной нон грата сотрудника Миссии ООН в Косово, – заявил Стефан Дюжаррик, передает РИА Новости.

Он подчеркнул, что никакого официального уведомления от властей Косово по поводу этого объявления Миссии не поступало и объяснил, что доктрина персоны нон грата не предусмотрена в постановлении 2000/47 МООНК (о статусе, привилегиях и иммунитете СДК и МООНК и их персонала в Косово).

31 декабря власти самопровозглашенной республики объявили персоной нон-грата сотрудника миссии ООН из России за якобы несовместимую со статусом дипломата деятельность. Посольство России в Сербии назвало такое решение провокацией, которая была предпринята чтобы «выслужиться перед западными менторами».

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