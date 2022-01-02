В ООН назвали незаконным объявление властями Косово персоной нон грата россиянина
Официальный представитель генерального секретаря ООН Стефан Дюжаррик прокомментировал решение властей республики Косово, которые объявили персоной нон грата российского дипломата. Он подчеркнул, что доктрина персоны нон грата неприменима к сотрудникам ООН.
– Нам стало известно о том, что власти Косово объявили персоной нон грата сотрудника Миссии ООН в Косово, – заявил Стефан Дюжаррик, передает РИА Новости.
Он подчеркнул, что никакого официального уведомления от властей Косово по поводу этого объявления Миссии не поступало и объяснил, что доктрина персоны нон грата не предусмотрена в постановлении 2000/47 МООНК (о статусе, привилегиях и иммунитете СДК и МООНК и их персонала в Косово).
31 декабря власти самопровозглашенной республики объявили персоной нон-грата сотрудника миссии ООН из России за якобы несовместимую со статусом дипломата деятельность. Посольство России в Сербии назвало такое решение провокацией, которая была предпринята чтобы «выслужиться перед западными менторами».