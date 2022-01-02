Памятный знак в честь ЧМ по футболу установят на Никольской улице до конца года

Самая длинная светодиодная гирлянда украшает Никольскую улицу в центре столицы — это целых 92 километра яркого «звездного неба» / Фото: Департамент жилищно-коммунального хозяйства

Россия, Москва, Никольская улица Карта всех событий

На Никольской улице в Москве до конца года установят памятный знак, посвященный прошедшему в 2018 году чемпионату мира по футболу, сообщил руководитель департамента строительства Москвы Рафик Загрутдинов.

– Нам поставлена задача в 2022 году по изготовлению и установке памятного знака, посвященного чемпионату мира по футболу FIFA-2018 на улице Никольская, – заявил Загрутдинов, передает агентство «Москва». По его словам, было принято решение увековечить воспоминание о самом событии и улице, которая стала неофициальным местом сбора болельщиков ЧМ-2018.

Чемпионат мира по футболу прошел в России 14 июня 2018 года и продлился до 15 июля. Соревнования проходили на 12 стадионах в 11 городах, среди которых, в частности, Москва, Санкт-Петербург, Сочи и Казань.