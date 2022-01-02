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Стало известно об увольнении расследовавшего дело «Зимней вишни» следователя

Евгений Белоусов

Общество
Стало известно об увольнении расследовавшего дело «Зимней вишни» следователя
Фото: СК РФ

Расследовавший уголовные дела о пожаре в кемеровском торговом центре «Зимняя вишня» и нападении на пермский вуз следователь по особо важным делам при председателе Следственного комитета генерал-майор юстиции Рустам Габдулин был уволен. Об этом в воскресенье, 2 января, сообщил ТАСС, ссылаясь на внутренний источник.

По имеющейся у агентства информации, Габдулин был уволен в конце декабря. Уточняется, что он переходит на другую работу. Информацию об увольнении следователя подтвердил адвокат Сергей Бадамшин в своем Telegram-канале, передает ТАСС.

24 декабря стало известно, что суд в Кемерове вынес обвинительные приговоры еще четверым фигурантам уголовного дела о пожаре в торгово-развлекательном центре (ТРЦ) «Зимняя вишня». Их приговорили к лишению свободы на срок от 7 до 18 лет.

Пожар в ТРЦ «Зимняя вишня»

Пожар в торговом центре «Зимняя вишня» произошел в Кемерове 25 марта 2018 года. Возгорание началось на верхних этажах здания, где были расположены детские зоны и кинозалы. В результате пожара погибли 60 человек, в том числе 37 детей. Торговый центр был демонтирован в августе 2018 года. В рамках расследования уголовного дела были арестованы 15 человек.

Рассматривать в суде дело о пожаре в кемеровском ТЦ начали в мае 2019 года. Его фигурантами стали восемь человек, среди которых генеральный директор «Зимней вишни» Надежда Судденок, генеральный директор ОАО «Кемеровский кондитерский комбинат» Юлия Богданова и технический директор комбината Георгий Соболев.

12 мая 2021 года руководство торгового центра частично признало вину в деле о пожаре.

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