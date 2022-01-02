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МВД возбудило уголовное дело после конфликта на юго-востоке Москвы

Иван Юминов

Происшествия
МВД возбудило уголовное дело после конфликта на юго-востоке Москвы
Фото: Пелагия Замятина / Вечерняя Москва
Россия, Москва, Грайвороновская улица Карта всех событий

Правоохранители задержали участников конфликта на юго-востоке города. Об этом «Вечерней Москве» сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по городу в воскресенье, 2 января.

— 1 января около 05:00 в ОМВД России по району Текстильщики Москвы поступило сообщение о конфликте по адресу город Москва, улица Грайвороновская. Незамедлительно прибывшими по указанному адресу сотрудниками полиции установлена группа молодых людей в количестве 13 человек, между которыми на бытовой почве произошел конфликт, в результате чего три человека получили колото-резаные ранения, — говорится в сообщении.

Полицейские пресекли конфликт на месте, а пострадавшим была оказана медицинская помощь. Десять правонарушителей задержали, после чего в отношении них возбудили дела по статье КоАП «Нарушение иностранным гражданином или лицом без гражданства правил въезда в РФ либо режима пребывания в РФ». Также по факту инцидента возбуждено уголовное дело по статье «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью».

29 декабря на территории школы в Подмосковье подростки устроили драку. Источник в правоохранительных органах уточнил, что причиной конфликта стала девушка. Участники драки получили незначительные повреждения. Правоохранители также устанавливают личности еще троих участников потасовки. Таким образом, в драке принимали участие по меньшей мере семь человек.

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