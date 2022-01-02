Астролог предупредила о смертельных опасностях в январе 2022 года

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Первый месяц 2022 года грозит людям неприятностями, которые в ряде случаев способны оказаться фатальными. Об этом заявила астролог и психолог Елена Искра.

— Особое внимание нужно уделить своему здоровью, обезопасить себя максимально. Быть крайне аккуратными с транспортом, потому что по всем астрологическим прогнозам это месяц, который весьма небезопасен с точки зрения автокатастроф и авиакатастроф, — рассказала эксперт.

Январь, как считает она, подчиняется символу 2021 года — Металлическому Быку. Данный период ознаменуется обострением отношений и ситуаций, уточнила астролог.

В связи с этим она предупредила, что существуют большие риски оказаться в неприятной ситуации. Напряженность сохранится в период до 2 февраля, приводит слова Искры Пятый канал.

28 декабря 2021 года астролог Николь Кузнецова рассказала, как сложится личная жизнь представителей каждого знака зодиака в год Голубого Водяного Тигра. Так, Водолеям удастся встретить Новый год в непринужденных романтических грезах.

В первые дни 2022-го им будут активно оказывать знаки внимания, однако во второй половине ситуация станет сложнее. Могут возникнуть конфликты с представителями противоположного пола и наметиться взаимные разочарования.