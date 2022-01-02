Двое детей и взрослый погибли в результате пожара в Подмосковье

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Россия, Московская область, городской округ Шатура, посёлок Туголесский Бор Карта всех событий

Три человека, в том числе двое детей, погибли при пожаре в подмосковной Шатуре. Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры Московской области в воскресенье, 2 января.

— Прокуратура проводит проверку в связи с пожаром в Шатуре, в котором погибли три человека, в том числе двое детей. По предварительным данным, сегодня, 2 января 2022 года, в частном доме, расположенном в поселке Туголесский Бор городского округа Шатура, произошел пожар, — говорится в сообщении.

В результате инцидента также пострадали взрослый и ребенок. Шатурская городская прокуратура занялась установлением причин и обстоятельств происшествия, отмечается в Telegram-канале ведомства.

2 января в МЧС сообщили, что один человек пострадал в результате пожара в жилом доме на западе Москвы. Инцидент произошел в десятиэтажном здании по адресу площадь Победы, дом 2. Возгорание случилось в одной из квартир на пятом этаже на площади 20 квадратных метров.

Специалистам удалось ликвидировать пожар в 15:50 по московскому времени. В результате инцидента был спасен один человек, еще одного передали медикам.