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Минпросвещения рассказало о планах ввода электронных сертификатов для посещения школ

Виктория Храменкова

Сюжет: 

Ситуация с коронавирусом
Общество
Минпросвещения рассказало о планах ввода электронных сертификатов для посещения школ
Фото: Виктор Хабаров / Вечерняя Москва

Планы по введению электронных сертификатов для посещения школ — отсутствуют. Также в России не планируется продление зимних каникул. С таким заявлением выступил глава Минпросвещения РФ Сергей Кравцов в понедельник, 3 января.

Он объяснил, что в российских регионах наблюдаются разные ситуация с заболеваемостью коронавирусной инфекцией. Поэтому субъекты могут самостоятельно принимать решения по ограничениям.

— Образовательные организации, как и прежде, обязаны строго соблюдать все медико-санитарные предписания. Однако вводить электронные сертификаты на посещение школ, равно как и другие ограничительные меры, в масштабах всей страны мы не планируем, — поделился Кравцов в интервью газете «Известия».

Однако он отметил, что существует возможность обострения эпидемиологической ситуации в регионах. Это может стать причиной возврата школ на дистанционное обучение.

До этого первый замглавы комитета Госдумы по просвещению Яна Лантратова предложила из-за ситуации с коронавирусной инфекцией в российских школах продлить новогодние каникулы до 16 января. Она отметила, что данная инициатива была вызвана обращениями родителей учеников, которые хотели минимизировать социальные контакты между детьми.

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