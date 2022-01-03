Венгерский аналитик предложил Западу вступить в диалог с Россией

Фото: Пресс-служба Совфеда

Венгерский аналитик Матьяш Кохан считает, что Западу нужно начать новую главу отношений с Россией, вместо того, чтобы открывать холодную войну. Также он назвал «абсурдом» стремление западных держав противостоять Китаю и России одновременно.

Кроме этого, Кохан отметил, что президент Российской Федерации Владимир Путин делает все для создания государства европейского образца.

— Тот, кто съездит во Владивосток, убедится, что Европа заканчивается не в восточной Польше, а у берегов Японского моря, — считает аналитик, следует из статьи для издания Ungarn Heute.

Помимо этого, Кохан просит лидеров Запада уменьшить зависимость от Китая и вступить с диалог с Россией. Это нужно, чтобы не вести холодную войну на два фронта.

1 ноября телеканал CBS News распространил информацию о том, что американская разведка якобы предупредила руководителей европейских держав о возможности скорого «вторжения» России на Украину.

Позже эту информацию подтвердили в Киеве, в том числе лично руководитель Главного управления разведки (ГУР) местного министерства обороны Кирилл Буданов.

Российская сторона в свою очередь заявляет, что никакого вторжения не планируется. В частности, президент РФ Владимир Путин назвал эти слухи алармистскими.

Бывший глава украинского МИД заявил о невозможности «большой войны» с РФ. В настоящий момент между украинской и российской сторонами наблюдается снижение уровня «напряженности». Из-за этого «большая война» между государствами невозможна, заявил бывший министр иностранных дел Украины Павел Климкин в понедельник, 27 декабря.