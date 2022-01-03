Около четырех тысяч объектов зимнего отдыха запустили в Москве

Фото: mos.ru / Максим Денисов

Около четырех тысяч объектов зимнего отдыха доступны горожанам. Об этом сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Петр Бирюков в понедельник, 3 января.

— Специалисты комплекса городского хозяйства подготовили к работе в этом сезоне около четырех тысяч объектов зимнего отдыха. Это катки с искусственным и естественным льдом, лыжные трассы, ледяные горки и снежные городки, универсальные площадки для зимних видов спорта, лыжные базы, горнолыжные склоны, места для катания на санях, тюбингах, собачьих упряжках, снегоходах, площадки для сноуборда, — рассказал представитель мэрии.

Объекты оборудованы пунктами проката, раздевалками, туалетами и точками питания. Особое внимание на них уделяется соблюдению эпидемиологических норм, отмечается в Telegram-канале комплекса.

2 января сообщалось, что более 50 лыжных трасс для любителей активного отдыха оборудовали в 26 городских парках. Лыжные трассы доступны посетителям парков бесплатно.

Работа большей части из них зависит от погодных условий: перед катанием необходимо ознакомиться с информацией на официальных сайтах парков. Парк «Сокольники» является рекордсменом по числу трасс. Там обустроены 15 маршрутов для спортсменов любого уровня подготовки, а в здании бегового клуба парка работает пункт проката.