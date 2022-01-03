Автоэксперт развеял миф о способности «антипохмелинов» обмануть алкотестер

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Медицинские средства не способны обмануть тестеры, предназначенные для выявления пьяных водителей на дороге. Об этом в беседе с «Вечерней Москвой» сообщил автомобильный эксперт и юрист Алексей Аксенов.

Эксперт развеял миф о том, что всевозможные «антипохмелины» способны обмануть прибор:

— Если человек находится в состоянии опьянения и выпил различного рода отрезвляющие препараты, то алкоголь из крови все равно не успеет вывестись. Время выветривания спиртного увеличивается прямо пропорционально количеству выпитого. Например, бутылка пива (0,5 литра) будет «расщепляться» примерно 3–4 часа. И если в этот промежуток человек сядет за руль, но примет «антипохмелин», то он ему никак не поможет: не отрезвит мгновенно и уж тем более не обманет экспресс-тестер.

Аксенов напомнил, что, согласно статье 12.8 КоАП РФ, водитель будет признан нетрезвым, если количество алкоголя составит более 0,16 миллиграмма на литр (или 0,356 промилле алкоголя в выдыхаемом воздухе) и 0,135 миллиграмма на литр (или 0,3 промилле алкоголя в крови).