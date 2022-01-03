Фото: Telegram / Городское хозяйство Москвы

Россия, Москва, Тверской бульвар Карта всех событий

Две фотовыставки комплекса городского хозяйства открылись в Москве до конца января. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства в понедельник, 3 января.

— На Тверском бульваре разместили сказочные кадры праздничного убранства Москвы. В середине декабря столица традиционно преображается: в этом году к Новому году и Рождеству во всех районах установили более четырех тысяч декоративных световых конструкций и более тысячи елей, — говорится в сообщении.

При этом в парке искусств «Музеон» можно узнать о работе топливно-энергетического комплекса. Горожанам доступны снимки старейшей действующей электростанции России и коллектора, куда запрещен вход посторонним, отмечается в Telegram-канале ведомства.

3 января в комплексе сообщили, что московские системы жизнеобеспечения работают в штатном режиме в новогодние праздники. Специалисты вывозят снег с дорог и со дворов, а также очищают лотковые зоны и парковки. Коммунальные службы, как уточняется, готовы к грядущим снегопадам.

Для этого подготовлено необходимое количество техники, уточнили в комплексе. При помощи нее, в частности, будут обрабатывать дороги и тротуары от гололеда.