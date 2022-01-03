Минздрав рассказал о состоянии пострадавших в ДТП в Белоруссии россиян

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Жизнь пострадавших в ДТП с автобусом в Белоруссии вне опасности, им оказывают помощь в полном объеме. Об этом заявил помощник министра здравоохранения России Алексей Кузнецов в понедельник, 3 января.

— Минздрав России находится в тесном контакте с белорусскими коллегами, оказывающими медицинскую помощь россиянам, пострадавшим в ДТП с автобусом в Белоруссии. Жизнь пострадавших вне опасности, вся необходимая помощь оказывается им в полном объеме, — рассказал чиновник.

По предварительным данным белорусского минздрава, в результате аварии пострадал 41 россиянин. Шестеро находятся в тяжелом состоянии, еще 18 — в состоянии средней тяжести, отмечает РИА Новости.

Видео: Telegram / pressmvd

3 января в МВД Белоруссии сообщили, что туристический автобус Scania с группой россиян попал в ДТП на трассе М8 в Белоруссии. Водитель легкового автомобиля скончался на месте.

По данным республиканского СК, водитель Renault перед аварией выехал на встречную полосу при совершении обгона. Всего в автобусе находились 42 человека. Уголовное дело по факту инцидента возбуждено по статье «Нарушение правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть человека».