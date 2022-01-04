СК начал проверку по факту гибели людей в результате пожара на юге столицы

JD8A0184(9)-418x320.jpg / Фото: https://moscow.sledcom.ru/ Официальный сайт СК РФ по городу Москве

Следователи проводят проверку по факту гибели трех людей в результате пожара в квартире одного из домов на юге Москвы. Об этом рассказала старший помощник руководителя Главного следственного управления Следственного комитета (СК) России по столице Юлия Иванова.

— Ночью 4 января 2022 года в квартире жилого дома, расположенного по Кавказскому бульвару в Москве, произошел пожар, в результате которого погибли две женщины, еще один мужчина 1982 года рождения, спасаясь от огня, прыгнул с высоты пятого этажа, от полученных повреждений он скончался, — добавила Иванова.

На данный момент на месте происшествия работают следователи. Они выясняют все причины произошедшего и проводят необходимые мероприятия, направленные на установление причин возгорания, передает Агентство городских новостей «Москва».

Инцидент произошел по адресу Кавказский бульвар, дом 46, корпус 2. Возгорание было зафиксировано в одной из квартир на пятом этаже. Площадь пожара составила 20 квадратных метров. Пожар удалось ликвидировать в 00:25.