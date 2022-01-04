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Пушков: Воровство российского газа станет причиной конца транзита через Украину

Виктория Храменкова

Политика
Пушков: Воровство российского газа станет причиной конца транзита через Украину
Фото: Пресс-служба Совфеда

Сенатор Алексей Пушков заявил, что воровство голубого топлива России может привести к окончанию его транзита через территорию Украины.

— Интересный прогноз: Украине придется воровать российский газ, предсказал экс-глава Нафтогаза Коболев, а это приведет к расторжению контракта с Россией и концу украинского транзита, — написал Пушков в понедельник, 3 января, в своем Telegram-канале.

Ранее бывший глава «Нафтогаза» Андрей Коболев заявлял, что Украине придется воровать российский газ из транзитной трубы, если предприятие не сможет обеспечить импорт топлива для покрытия суточных дефицитов. Подобное «воровство» ускорит запуск «Северного потока — 2» и заставит Газпром отказаться от транзита через Украину.

28 декабря постпред при ЕС Владимир Чижов заявил: Россия считает, что вопрос о сроках сертификации газопровода «Северный поток — 2» является политическим. ЕС, как уверен он, не обладает четко выраженной позицией относительно проекта. Сроки сертификации газопровода непринципиальны для России, так как Газпром обладает ресурсами и возможностями прокачки, заключил дипломат.

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