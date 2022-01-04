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Два ракетоносца Ту-160м с новыми образцами вооружения пополнят состав дальней авиации РФ

Илья Ашуров

Общество
Два ракетоносца Ту-160м с новыми образцами вооружения пополнят состав дальней авиации РФ
Фото: Министерство обороны России

В 2022 году состав дальней авиации России пополнят два обновленных ракетоносца Ту-160м. Об этом во вторник, 4 января, сообщили в департаменте информации и массовых коммуникаций Министерства обороны РФ.

— В 2022 году состав дальней авиации пополнят два модернизированных стратегических ракетоносца Ту-160м, — цитирует ведомство РИА Новости.

Командующий дальней авиацией генерал-лейтенант Сергей Кобылаш отметил, что обновленные ракетоносцы будут оснащены современными системами навигации, средствами радиоэлектронной борьбы, новой авионикой, а также новыми образцами вооружения.

По данным Минобороны, в прошлом году состав дальней авиации пополнился четырьмя модернизированными стратегическими ракетоносцами Ту-95мс. План боевой подготовки был выполнен на сто процентов.

Днем ранее стало известно, что российская армия проведет учения «Гром» с участием всех трех компонентов стратегических ядерных сил в начале 2022 года. Однако официального подтверждения данной информации пока нет.

В декабре министр обороны РФ Сергей Шойгу заявил, что частные военные компании США готовят провокацию с химическими компонентами в восточной части Украины. По его словам, на учениях военные Североатлантического альянса (НАТО) отрабатывают варианты применения коалиций против РФ с участием грузинских, украинских и молдавских военных.

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