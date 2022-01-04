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В России выявили 15 903 новых случая коронавируса за сутки

Илья Ашуров

Сюжет: 

Ситуация с коронавирусом
Общество
В России выявили 15 903 новых случая коронавируса за сутки
Фото: Сергей Киселев / АГН Москва

За минувшие 24 часа в 84 регионах России выявили 15 903 новых случая заболевания коронавирусной инфекцией. Об этом сообщили в оперштабе Москвы во вторник, 4 января.

При этом 7,5 процента заболевших не имели клинических симптомов COVID-19.

В России выявили 15 903 новых случая коронавируса за сутки Фото: Стопкоронавирус.рф

По количеству заболевших в стране продолжает лидировать Москва. За последние сутки в столице выявили 1967 случая заболевания.

За прошедшие 24 часа в РФ от коронавируса скончалось 834 человека. При этом после прохождения лечения от COVID-19 под присмотром специалистов полностью выздоровел 27 071 пациент, подытожили в оперштабе.

В России выявили 15 903 новых случая коронавируса за сутки Фото: Стопкоронавирус.рф

Минздрав выпустил новую версию методических рекомендаций для лечения пациентов с коронавирусом. Документ разработан рабочей группой, в которую вошли ведущие российские эксперты в области инфекционных заболеваний, лабораторной диагностики, пульмонологии, медицинской реабилитации.

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