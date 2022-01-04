Главное
Карта городских событий
Смотреть карту

Народный календарь. Что может навредить здоровью 5 января

Анна Михалюк

Общество
Народный календарь. Что может навредить здоровью 5 января
3 ЗАХОД ЗАМЕНА_КОЖОХИН.jpg / Фото: Александр Кожохин, «Вечерняя Москва»

В этот день почитается память Преподобного Нифонта и святого Феодула. Нельзя никого бить, иначе бьющий человек серьезно заболеет.

Нежелательно работать с острыми предметами — ножами, вилами, топорами. Считалось, что если в этот день пораниться, то весь год в болезнях проведешь. Даже в наши дни многие люди переносят хирургические операции на другую дату, опасаясь за свое здоровье.

Нельзя на Федула подол подшивать, иначе проживешь меньше, чем тебе отведено.

Приметы погоды:

Если идет снег и дует сильный ветер, то июль будет холодным и дождливым.

Если ветрено в этот день, то ждите хорошего урожая.

Беспокойное поведение кур предвещает метель.

Подробнее в видеоматериале «ВМ»:

Народный календарь. Что может навредить здоровью 5 января

Именины отмечают: Павел, Давид, Василий, Иван, Наум.

Читайте также:
народные приметы приметы в быту Народный календарь
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...

Подкасты

Подписаться
Последнее
Все новости
Мнения
Александр Хохлов
Александр Хохлов

Прогноз на 2022 год простой: «бомбежка» санкциями и жесткая «ответка» на любой реальный выстрел

Ольга Кузьмина  
Ольга Кузьмина  

Не хотите, так не верьте! Все равно все сбудется

Екатерина Рощина
Екатерина Рощина

А что вы смотрели в новогоднюю ночь?

Александр Лосото
Александр Лосото

Душевное неравновесие

Андрей Казаков
Андрей Казаков

Киберколхоз — дело добровольное

Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

Дарите своим близким книги

Георгий Бовт
Георгий Бовт

Лира безразлична туристам

Все мнения
О проекте