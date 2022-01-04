3 ЗАХОД ЗАМЕНА_КОЖОХИН.jpg / Фото: Александр Кожохин, «Вечерняя Москва»

В этот день почитается память Преподобного Нифонта и святого Феодула. Нельзя никого бить, иначе бьющий человек серьезно заболеет.

Нежелательно работать с острыми предметами — ножами, вилами, топорами. Считалось, что если в этот день пораниться, то весь год в болезнях проведешь. Даже в наши дни многие люди переносят хирургические операции на другую дату, опасаясь за свое здоровье.

Нельзя на Федула подол подшивать, иначе проживешь меньше, чем тебе отведено.

Приметы погоды:

Если идет снег и дует сильный ветер, то июль будет холодным и дождливым.

Если ветрено в этот день, то ждите хорошего урожая.

Беспокойное поведение кур предвещает метель.

Подробнее в видеоматериале «ВМ»:

Народный календарь. Что может навредить здоровью 5 января

Именины отмечают: Павел, Давид, Василий, Иван, Наум.