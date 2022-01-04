Народный календарь. Что может навредить здоровью 5 января
В этот день почитается память Преподобного Нифонта и святого Феодула. Нельзя никого бить, иначе бьющий человек серьезно заболеет.
Нежелательно работать с острыми предметами — ножами, вилами, топорами. Считалось, что если в этот день пораниться, то весь год в болезнях проведешь. Даже в наши дни многие люди переносят хирургические операции на другую дату, опасаясь за свое здоровье.
Нельзя на Федула подол подшивать, иначе проживешь меньше, чем тебе отведено.
Приметы погоды:
Если идет снег и дует сильный ветер, то июль будет холодным и дождливым.
Если ветрено в этот день, то ждите хорошего урожая.
Беспокойное поведение кур предвещает метель.
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Именины отмечают: Павел, Давид, Василий, Иван, Наум.