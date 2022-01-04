Главы МИД НАТО обсудят гарантии безопасности России 7 января

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Главы МИД НАТО проведут 7 января видеоконференцию, где обсудят требования России о гарантиях безопасности. Об этом сообщила официальный представитель альянса Оана Лунгеску во вторник, 4 января.

— Внеочередная встреча глав МИД НАТО в виртуальном формате состоится в пятницу, 7 января. Министры обсудят концентрацию российских сил на территории Украины (НАТО подразумевает Крым — прим. «ВМ») и вокруг нее, и более широкие вопросы европейской безопасности, — отметила Лунгеску в Twitter.

7 декабря МИД России опубликовал проекты договоров с НАТО и США о гарантиях безопасности. Первым документом устанавливается, что стороны не должны развертывать ракеты там, откуда они могут поразить территорию второй стороны. Стороны также обязались не создавать условий, при которых Россия или НАТО могут воспринять действия друг друга как угрозу.

4 января в альянсе сообщили, что Совет Россия — НАТО пройдет 12 января. Отмечается, что предстоящий Совет должен проходить на условиях взаимности, учитывать базовые принципы безопасности в Европе, а также «отвечать на озабоченности НАТО по поводу российских действий».

Сообщение о предстоящем диалоге России и НАТО появилось на фоне совместного заявления пяти ядерных держав о недопустимости применения ядерного оружия. Заявление выпустили Россия, Китай, Великобритания, США и Франция. Стороны выступили за предотвращение дальнейшего распространения данного вида вооружений. Подписанты, как уточняется, сохраняют приверженность обязательствам по Договору о нераспространении ядерного оружия (ДНЯО).