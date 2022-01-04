Метеоролог предупредил о погодном «цунами» в регионах России

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Погодное «цунами» ожидает 6 и 7 января жителей Поволжья и Урала. Об этом заявил глава прогностического центра «Метео» Александр Шувалов во вторник, 4 января.

— В первые дни января феноменально теплая погода наблюдалась в Западной Европе, вызвана она была притоком теплого воздуха с Азорских островов, практически из центра Атлантического океана, который сейчас неумолимо движется на европейскую территорию России, и создаст погодное «цунами», потому что произойдет быстрый рост температур. Например, еще утром 6 января в Самаре, Уфе, Челябинске и Екатеринбурге ожидается минус 25–30 градусов, а уже утром 7 января в Уфе будет ноль градусов, а во второй половине дня в Екатеринбурге и Челябинске — 0–1 градус, — рассказал синоптик.

При этом 9 января в Екатеринбурге ожидается до 20 градусов мороза, уточнил он. В средней полосе России данное «цунами», по его данным, приведет к обильным осадкам.

Мокрый снег и сильные снегопады придут в Москву, Тулу, Рязань, Нижний Новгород и Ярославль. Уровень снежного покрова способен вырасти на шесть-восемь сантиметров, приводит слова Шувалова Ura.ru.

2 января ведущий сотрудник центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец заявил, что морозы и штормовой ветер ожидаются в Москве на этой неделе. Причиной похолодания, по его словам, станет активный атлантический циклон с запада. Явление принесет с собой обильные снегопады с общим количеством осадков около десяти миллиметров. При этом порывы ветра будут достигать штормовых значений — до 15–20 метров в секунду. Сложные метеоусловия способны привести к сбоям в авиасообщении и обрывам ЛЭП, допустил метеоролог.