Флеболог назвал причины возникновения тромбозов в новогодние праздники

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Поднятие тяжестей и употребление алкоголя повышают риски возникновения тромбозов в новогодние праздники. Об этом заявил врач-флеболог, сердечно-сосудистый хирург Дмитрий Осипов.

— В новогодние праздники, длительные выходные дни учащаются периоды, которые приводят к сильной нагрузке на вены. Это повышенное употребление алкоголя и, как следствие, обезвоживание организма, — рассказал специалист.

Некоторые люди, по его словам, проводят генеральную уборку, что нагружает венозную систему нижних конечностей. Факторами также являются неподвижный просмотр телевизора, курение и жирная пища, добавил он.

Здоровые люди при подобных сценариях сталкиваются с тяжестью в ногах, а пациенты с имеющимся диагнозом повышают риск развития тромбозов, предупредил флеболог.

Основным симптомом варикоза, как объяснил врач, являются выраженные вены на ногах. Среди других признаков он перечислил отечность и усталость конечностей во второй половине дня.

Людям с подобными симптомами рекомендуется как можно больше гулять, подчеркнул хирург. Также необходимо употреблять множество воды, сбалансированно питаться и сохранять режим сна, приводит слова Осипова «Сибкрай».