Силовики применили против протестующих в Казахстане светошумовые гранаты

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На площади Республики в городе Алма-Аты силовики начали применять светошумовые гранаты против протестующих. Об этом во вторник, 4 января, сообщают vlast.kz и Sputnik Казахстан.

Уточняется, что на городской площади и на подходах к ней собрались несколько тысяч протестующих.

— Судя по всему, в отношении них также применили слезоточивый газ. Данных о пострадавших пока нет, — отметил корреспондент портала vlast.kz.

По данным Sputnik, люди на площади начали громить автомобили полицейских и избили одного из сотрудников правоохранительных органов.

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На данный момент здание городского акимата оцеплено большим количеством полицейских, сотрудниками СОБР и спецназа, отметили журналисты, находящиеся на месте событий.

Ситуация в Казахстане обострилась после того, как 2 января жители городов Жанаозен и Актау вышли на улицы с призывом снизить цены на топливо. Стоимость газа в Казахстане с 1 января выросла в два раза — с 60 до 120 тенге за литр.

4 января правительственная комиссия Казахстана пообещала митингующим в городе Актау снизить стоимость газа. Уточняется, что стороны договорились о снижении стоимости сжиженного газа и установлении цены в 50 тенге за литр в Мангистауской области.

Митингующим, как уточняется, предоставили гарантии о непривлечении к ответственности людей, находившихся на площади. Стороны договорились решать вопросы в рамках законодательства и в русле конструктивного диалога.

Жители городов Жанаозен и Актау с начала января вышли на митинги, протестуя против двукратного роста цен на сжиженный нефтяной газ. Протестующим объяснили в Минэнерго, что с 1 января стоимость топлива формируется на электронных биржевых торгах на основании спроса и предложения.