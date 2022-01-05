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Появилось видео стрельбы силовиков по протестующим в Казахстане

Юлия Курганова

В мире
Появилось видео стрельбы силовиков по протестующим в Казахстане
Фото: youtube.com

Полицейские открыли стрельбу, предположительно, резиновыми пулями, по протестующим в казахском городе Алма-Ате. Их действия попали на видео, которое опубликовал Telegram-канал Mash.

Ранее в Алма-Ату ввели бронетехнику. На площади Республики протестующие избили сотрудника правоохранительных органов и разгромили автомобили полиции. Силовики применяют для разгона протестующих светошумовые гранаты и слезоточивый газ.

Telega Wide (2).mp4 / Видео: Telegram-канал Mach

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев в связи с массовыми протестами ввел режим чрезвычайного положения в Алма-Ате и Мангистауской области с 5 января до полуночи 19 января.

Ситуация в Казахстане обострилась после того, как 2 января жители городов Жанаозен и Актау вышли на улицы с призывом снизить цены на топливо. Стоимость газа в Казахстане с 1 января выросла в два раза — с 60 до 120 тенге за литр.

4 января правительственная комиссия Казахстана пообещала митингующим в городе Актау снизить стоимость газа. Уточняется, что стороны договорились о снижении стоимости сжиженного газа и установлении цены в 50 тенге за литр в Мангистауской области.

Митингующим, как уточняется, предоставили гарантии о непривлечении к ответственности людей, находившихся на площади. Стороны договорились решать вопросы в рамках законодательства и в русле конструктивного диалога.

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