СМИ: Токаев планирует объявить об отставке правительства Казахстана

Фото: Резиденция Президента «Акорда»

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев собирается объявить об отставке правительства утром в среду, 5 января. Об этом со ссылкой на источники сообщает портал Zakon.kz.

Токаев ранее в связи с массовыми протестами ввел режим чрезвычайного положения в Алма-Ате и Мангистауской области с 5 по 19 января.

Ситуация в Казахстане обострилась после того, как 2 января жители городов Жанаозен и Актау вышли на улицы с призывом снизить цены на топливо. Стоимость газа в Казахстане с 1 января поднялась в два раза — с 60 до 120 тенге за литр.

4 января правительственная комиссия Казахстана пообещала митингующим в городе Актау снизить стоимость газа. Стороны договорились об уменьшении стоимости сжиженного газа и установлении цены в 50 тенге за литр в Мангистауской области.

Митингующим, как уточняется, предоставили гарантии о непривлечении к ответственности людей, находившихся на площади. Стороны договорились решать вопросы в рамках законодательства и в русле конструктивного диалога.