Один человек пострадал при пожаре в квартире в СВАО Москвы

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Россия, Москва, Чукотский проезд, 4 Карта всех событий

Один человек пострадал в результате пожара в квартире жилого дома на северо-востоке столицы. Об этом сообщил «Вечерней Москве» источник в экстренных городских службах в среду, 5 января.

По его информации, воспламенение произошло по адресу Чукотский проезд, дом 4.

Площадь возгорания составила 40 квадратных метров. К настоящему моменту спасатели потушили огонь.

Во вторник, 4 января, вспыхнула квартира жилого дома на севере города. Инцидент случился на улице Нижняя Масловка, дом 8. Открытое горение зафиксировали на седьмом этаже здания, огонь распространился на площади 20 квадратных метров. В результате происшествия пострадали два человека.

В тот же день пожар произошел и на юге Москвы, в нем погибли три человека. Инцидент случился по адресу: Кавказский бульвар, дом 46, корпус 2. Возгорание было зафиксировано в одной из квартир на пятом этаже. Его площадь составила 20 квадратных метров. Одного из погибших нашли в очаге возгорания, другой находился под завалами в квартире, третий погиб при попытке спастись через окно.