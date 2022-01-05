В МИД России выразили надежду на стабилизацию ситуации в Казахстане

Фото: МИД РФ

Российская сторона тщательно следит за ситуацией в Казахстане и надеется на быстрое и мирное урегулирование конфликта. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства иностранных дел (МИД) РФ в среду, 5 января.

В ведомстве отмели, что подобные проблемы следует решать в помощью диалога, а не путем беспорядков и нарушений местного законодательства.

— Именно на это направлены шаги президента Республики Казахстан Касым-Жомарта Токаева по стабилизации ситуации, оперативному решению существующих проблем, в том числе тех, которые содержатся в законных требованиях протестующих, — заявили в пресс-службе МИД России.

На официальном сайте министерства уточнили, что Россию и Казахстан связывают союзнические, партнерские и даже братские отношения, из-за чего РФ надеется на скорейшее разрешение конфликта.

Протесты в Казахстане

Ситуация в Казахстане обострилась после того, как 2 января жители городов Жанаозен и Актау вышли на улицы с призывом снизить цены на топливо. Стоимость газа в Казахстане с 1 января поднялась вдвое — с 60 до 120 тенге за литр.

4 января правительственная комиссия Казахстана пообещала митингующим в городе Актау снизить стоимость газа. Стороны договорились об уменьшении стоимости сжиженного газа и установлении цены в 50 тенге за литр в Мангистауской области.

Митингующим предоставили гарантии о непривлечении к ответственности людей, находившихся на площади. Стороны договорились решать вопросы в рамках законодательства и в русле конструктивного диалога.

5 января президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев принял отставку кабинета министров. Он заявил, что особая вина за допущение протестов в Казахстане лежит на правительстве страны. Временно исполняющим обязанности премьер-министра был назначен первый вице-премьер Алихан Смаилов.