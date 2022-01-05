«Камень достали»: Запашный рассказал о перенесенной серьезной операции

Фото: Instagram / Эдгард Запашный

Народный артист России Эдгард Запашный оказался в больнице в канун новогодних праздников. Уже 3 января дрессировщик перенес серьезную операцию — ему удалили камень.

По словам Запашного, операция прошла успешно. Других подробностей он не назвал. В настоящий момент его уже выписали из медицинского учреждения.

— Я вышел из наркоза, в палате, торможу... Камень достали, вставили катетер, — поделился артист на официальной странице в социальной сети Instagram.

Подписчики Эдгарда Запашного пожелали ему скорейшего выздоровления.

Накануне певец Шура, который не скрывает, что страдал от алкогольной и наркотической зависимостей, рассказал, сколько раз лечился от заболеваний и сколько денег потратил на употребление запрещенных препаратов. Он отметил, что считает кодирование эффективным способом борьбы с алкоголизмом. Певец неоднократно лечился в клиниках, но сейчас держится и не выпивает.