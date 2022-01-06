Около полусотни рейсов задержали и отменили в московских аэропортах

Фото: Иванко Игорь / АГН Москва

Почти 50 рейсов задержано и отменено в столичных аэропортах. Об этом сообщает сервис «Яндекс.Расписания».

Известно, что в Домодедове задержали одиннадцать рейсов и три отменили. В свою очередь в Шереметьеве задержаны восемь рейсов и семь отменены. А в аэропорту Внуково задержаны пятнадцать рейсов и три отменены.

Информация в режиме реального времени доступна на онлайн-табло аэропортов:

ОНЛАЙН-ТАБЛО АЭРОПОРТА ВНУКОВО

ОНЛАЙН-ТАБЛО АЭРОПОРТА ДОМОДЕДОВО

ОНЛАЙН-ТАБЛО АЭРОПОРТА ШЕРЕМЕТЬЕВО

29 декабря пресс-служба аэропорта Шереметьево сообщила, что с четверга, 30 декабря, терминал F данного международного аэроузла будет закрыт на неопределенный срок. Уточняется, что с даты закрытия в терминале будут проходить технологические работы.

Ранее эксперт Роман Гусаров объяснил «Вечерней Москве», кто будет платить за задержку авиарейса. По его словам, санкции для авиакомпаний из-за задержек рейса могут ужесточить. Также предлагается установить ответственность авиакомпаний за нарушение правил перевозки пассажиров, ручной клади, багажа и грузов.