Главное
Карта городских событий
Смотреть карту

Около полусотни рейсов задержали и отменили в московских аэропортах

Юлия Курганова

Город
Около полусотни рейсов задержали и отменили в московских аэропортах
Фото: Иванко Игорь / АГН Москва

Почти 50 рейсов задержано и отменено в столичных аэропортах. Об этом сообщает сервис «Яндекс.Расписания».

Известно, что в Домодедове задержали одиннадцать рейсов и три отменили. В свою очередь в Шереметьеве задержаны восемь рейсов и семь отменены. А в аэропорту Внуково задержаны пятнадцать рейсов и три отменены.

Информация в режиме реального времени доступна на онлайн-табло аэропортов:

ОНЛАЙН-ТАБЛО АЭРОПОРТА ВНУКОВО

ОНЛАЙН-ТАБЛО АЭРОПОРТА ДОМОДЕДОВО

ОНЛАЙН-ТАБЛО АЭРОПОРТА ШЕРЕМЕТЬЕВО

29 декабря пресс-служба аэропорта Шереметьево сообщила, что с четверга, 30 декабря, терминал F данного международного аэроузла будет закрыт на неопределенный срок. Уточняется, что с даты закрытия в терминале будут проходить технологические работы.

Ранее эксперт Роман Гусаров объяснил «Вечерней Москве», кто будет платить за задержку авиарейса. По его словам, санкции для авиакомпаний из-за задержек рейса могут ужесточить. Также предлагается установить ответственность авиакомпаний за нарушение правил перевозки пассажиров, ручной клади, багажа и грузов.

Читайте также:
Аэропорты отмена рейсов Москва
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...

Подкасты

Подписаться
Последнее
Все новости
Мнения
Татьяна Еременко
Татьяна Еременко

Ставки на блокбастеры

Александр Хохлов
Александр Хохлов

Прогноз на 2022 год простой: «бомбежка» санкциями и жесткая «ответка» на любой реальный выстрел

Ольга Кузьмина  
Ольга Кузьмина  

Не хотите, так не верьте! Все равно все сбудется

Екатерина Рощина
Екатерина Рощина

А что вы смотрели в новогоднюю ночь?

Александр Лосото
Александр Лосото

Душевное неравновесие

Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

Дарите своим близким книги

Георгий Бовт
Георгий Бовт

Лира безразлична туристам

Все мнения
О проекте