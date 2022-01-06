Народный календарь. Что запрещено делать на Рождество, 7 января

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Рождество Господа и Спаса нашего Иисуса Христа — один из важнейших христианских праздников и государственный праздник в более чем 100 странах мира. Русская православная церковь празднует Рождество Христово 7 января.

Этот великий праздник установлен в воспоминание рождения Иисуса Христа. В этот день в небольшом городке Вифлееме произошло небывалое событие — родился в мир Богомладенец, Сын Божий. Иисус Христос родился сверхъестественным образом от Девы Марии, Богородицы.

Придя на землю, Христос не был встречен почетом, знатностью и богатством. У Него даже не было колыбели, как у всех детей, не было и пристанища — он родился за городом, в пещере и был положен в ясли, куда кладут корм для животных.

Первыми гостями божественного младенца были не цари и вельможи, а простые пастухи. Они первыми поспешили поклониться новорожденному Спасителю. В это время с дарами Царю Мира шли волхвы (древние мудрецы) с востока. Они ждали, что вскоре на землю должен прийти великий Царь Мира, а чудесная звезда указала им путь в Иерусалим.

Волхвы принесли Младенцу дары: золото, ладан и смирну. Эти дары имели глубокий смысл: золото принесли как Царю в виде дани, ладан как Богу, а смирну как человеку, который должен умереть (смирной в те далекие времена помазывали умерших).

Рождество Христово завершает сорокадневный Рождественский пост. В ночь с 6 на 7 января в православных храмах совершаются рождественские богослужения. После Рождества наступают святки — святые дни или 12 дней, в течение которых отмечается праздник.

В этот день верующие, вспоминая великое чудо рождения, собираются в храмах, где проводятся праздничные богослужения. Также 7 января принято ходить в гости или приглашать гостей в свой дом. Хорошая примета, если первыми в этот день в дом зайдут двое мужчин. Тогда в течение года в жилище не будет ссор и раздоров. А вот если первой порог переступит женщина, то домочадцев ждут болезни и несчастья.

Существуют и определенные запреты для этого дня. На Рождество Христово нельзя:

Гадать молодым девушкам, иначе судьбу свою прогадают. Но в этот день можно загадать заветное желание. Согласно поверью, оно обязательно сбудется.

Купаться. Принимать водные процедуры нужно заранее. Встречать Рождество необходимо чистыми душой и телом.

Заниматься делами по хозяйству. Желательно все домашние дела сделать еще 5 января.

Женщинам красить и стричь волосы. Зачинать детей. Считается, что в противном случае брак распадется.

Хозяевам покидать стол раньше гостей. Бытует мнение, что если хозяин раньше гостей покинет стол, то быть ему весь год неприкаянному.

Пить алкогольные напитки и воду. В этот день можно пить чай, кофе, компот.

Ставить на стол пустые тарелки. Обязательно хоть что-то, но должно на них лежать.

Ходить на охоту и убивать зверей.

Варить или пить кисель — к покойнику.

Выносить мусор.

Ходить в лес и на рыбалку. Иначе можно потревожить русалок и лешего.

Ругаться и переезжать на другое место.

Отмечать праздник одному.

Имеет значение, на какой день выпало Рождество Христово: понедельник — лето будет теплым и порадует большим урожаем грибов; вторник — год удачен для заключения брака; среда — рыбалка и охота будут успешными; четверг — фортуна улыбнется незамужним девушкам; пятница (в этом году) — зима будет долгой, а лето — коротким; суббота — в конце зимы будет много дождей; воскресенье — год будет хорошим и принесет людям много радостных событий.

Приметы погоды:

Оттепель в этот день обещает теплую и раннюю весну.

Если кошка дерет когтями стенки, то скоро испортится погода. Котик, свернувшийся в клубок, предвещает наступление морозов.

Хорошо если идет снег или же лежит на земле. Чем больше снега 7 января, тем благоприятнее будет год.

Если праздник выпал на новолуние, то будет неурожайный год.

Подробнее в видеоматериале «ВМ»:

Народный календарь. Что запрещено делать на Рождество, 7 января

Именины отмечают: Михаил.